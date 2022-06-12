"Я пока ничем не занят, пока безработный. Переговоров ни с кем не веду", - цитирует специалиста "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что Гогниев и "Алания" расторгли контракт по обоюдному согласию. Под руководством российского специалиста команда из Владикавказа добралась до полуфинала Кубка России, где уступила "Динамо". По итогам розыгрыша Футбольной национальной лиги "Алания" оказалась на шестом месте в таблице, набрав 60 очков в 38-ми матчах.
Гогниев ответил на вопрос о вариантах продолжения тренерской карьеры после ухода из "Алании"
Экс-главный тренер "Алании" Спартак Гогниев высказался о вариантах продолжения карьеры.
Фото: ФК "Алания"