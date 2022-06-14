По сведениям источника, "Сочи" вслед за Федотовым покинут Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов. Все они должны войти в штаб специалиста в ЦСКА.
Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Федотов в ближайшее время должен официально возглавить ЦСКА. Его контракт с "Сочи" завершился по окончании сезона. Основным претендентом на замену Федотову в "Сочи" считается экс-наставник "Енисея" Вадим Гаранин.
"Сочи" занял второе место по итогам сезона РПЛ. Команда Владимира Федотова в решающем матче разгромила "Динамо" (5:1) в заключительном туре чемпионата России. ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого остановился на пятой строчке, отстав от сочинцев на шесть очков.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: стало известно, кто из помощников Федотова по "Сочи" присоединится к нему в ЦСКА
Определился список тренеров, которые вместе с Владимиром Федотовым переберутся на работу в ЦСКА.
Фото: РПЛ