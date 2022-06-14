Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Армения
1 - 4 1 4
ШотландияЗавершен
Молдова
2 - 1 2 1
АндорраЗавершен
Украина
1 - 1 1 1
ИрландияЗавершен
Лихтенштейн
0 - 2 0 2
ЛатвияЗавершен
Босния и Герцеговина
3 - 2 3 2
ФинляндияЗавершен
Румыния
0 - 3 0 3
ЧерногорияЗавершен
Польша
0 - 1 0 1
БельгияЗавершен
Люксембург
2 - 2 2 2
Фарерские островаЗавершен
Англия
0 - 4 0 4
ВенгрияЗавершен
Турция
2 - 0 2 0
ЛитваЗавершен
Нидерланды
3 - 2 3 2
УэльсЗавершен
Германия
5 - 2 5 2
ИталияЗавершен
Сделать ставку

Захарян – о финале Кубка России: не знаю, как объяснить второй гол "Спартака" - мы могли их дожимать

Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян поделился мнением о причинах поражения в финале Кубка России от "Спартака".
Фото: ФК "Динамо"
"Мы неудачно провели первый тайм… Быстро разобрали ошибки по видео, и мы их исправили сразу же, как вышли на поле — второй тайм точно был за нами. Прозевали всего одну контратаку, и "Спартак" забил второй. Не знаю, как это объяснить, мы могли спокойно их дожимать", - заявил футболист Sport24.

Финальный матч Кубка России проходил в "Лужниках" 29 мая – "Спартак" с минимальным перевесом обыграл "Динамо" (2:1). Победным стало взятие ворот в исполнении полузащитника Квинси Промеса на 72-й минуте встречи. Таким образом, красно-белые одержали победу в турнире впервые с 2003 года – тогда москвичи в финале оказались сильнее "Ростова".


Захарян Динамо Спартак Кубок России
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Венгрия разгромила Англию в матче Лиги наций 4
Захарян – о финале Кубка России: не знаю, как объяснить второй гол "Спартака" - мы могли их дожимать
"Ахмат" объявил о подписании контракта с защитником Тодоровичем
Сага о тренере-страдальце и риске при поднятии ручки. Разбираем пресс-конференцию спортдира «Спартака» Каттани 1
Определился обладатель последней путевки на чемпионат мира 2022
Источник: "Пари НН" завтра объявит о подписании контракта с тренером Галактионовым 6
"Ливерпуль" объявил о трансфере Нуньеса из "Бенфики"
Терехин - о возможном приглашении тренера Йокановича в "Динамо": хорошо, что ему не 33 года. Хоть это не ребенок 1 эксклюзив
Источник: экс-главный тренер "Леванте" может войти в тренерский штаб Йокановича в "Динамо"
СМИ: "Урал" готов заплатить 8 млн рублей за полузащитника "Велеса"
Источник: "Локомотив" назначит начальником команды человека из бывшего агентства Цорна
Агент Кучаева отреагировал на слухи об аренде в "Ростов"
"День X". ЦСКА анонсировал важное событие вслед за "Спартаком" 7
Экс-игрок системы "Спартака": собираюсь получить российское гражданство 2
В "Торпедо" ответили на вопрос об интересе к Черышеву
Источник: исполнять обязанности тренера "Уфы" будет специалист из системы клуба
СМИ: Даниил Уткин подпишет контракт с "Ростовом" 2
Аналитик "Сочи" - о 3:0 над "Спартаком" во втором круге: они должны были нас уничтожать, но мы чудом не пропустили 1
Источник: "Торпедо" заинтересовано в приобретении Черышева
"Лантратов — игрок топ-уровня. Он интересует многих". В "Химках" отреагировали на слухе об интересе "Динамо" к вратарю
Газинский: планирую поиграть еще два-три года
СМИ: стало известно, кто из помощников Федотова по "Сочи" присоединится к нему в ЦСКА 3
Терюшков: Мирзов - игрок "Химок", он остается в команде
Агент Темеля подтвердил, что тренер может оказаться в штабе Абаскаля в "Спартаке"
В "Базеле" заявили, что еще не приняли решение о будущем Чалова
Рианчо: испанская тренерская школа - лучшая в мире. Уверен, что Абаскаль станет отличным наставником для "Спартака" 1
Зотов: считаю, что "Рубин" входит в топ-5 в России. Когда зовет такой клуб, тут не приходится выбирать 2
СМИ: "Динамо" возглавит серб Йоканович. Официальное объявление ожидается до конца недели 3
Источник: Федотов подпишет с ЦСКА контракт на 3 года
Мартынович: выбрал "Рубин", потому что он был самый конкретный 3
Все новости
-