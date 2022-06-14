"Мы неудачно провели первый тайм… Быстро разобрали ошибки по видео, и мы их исправили сразу же, как вышли на поле — второй тайм точно был за нами. Прозевали всего одну контратаку, и "Спартак" забил второй. Не знаю, как это объяснить, мы могли спокойно их дожимать", - заявил футболист Sport24.
Финальный матч Кубка России проходил в "Лужниках" 29 мая – "Спартак" с минимальным перевесом обыграл "Динамо" (2:1). Победным стало взятие ворот в исполнении полузащитника Квинси Промеса на 72-й минуте встречи. Таким образом, красно-белые одержали победу в турнире впервые с 2003 года – тогда москвичи в финале оказались сильнее "Ростова".
Захарян – о финале Кубка России: не знаю, как объяснить второй гол "Спартака" - мы могли их дожимать
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян поделился мнением о причинах поражения в финале Кубка России от "Спартака".
Фото: ФК "Динамо"