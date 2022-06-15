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Грушевский: информационная атака на Федотова - очевидная «заказуха». С тяжелой артиллерией в лице Уткина

Сатирик и пародист Михаил Грушевский прокомментировал для Rusfootball.info ситуацию с уходом Владимира Федотова с должности главного тренера «Сочи» ради контракта в ЦСКА.
Фото: Первый канал
– Некоторые болельщики считают, что Федотов не совсем хорошо поступил по отношению к «Сочи», бросив клуб после того, как выстроил там хорошую команду, занявшую второе место.

– Мне кажется, что то, что мы видели в информационном поле – это прямо такая заказная атака на Федотова. В ней принимала участие тяжелейшая во всех смыслах артиллерия в лице Василия Уткина. На мой взгляд, там была очевидная, как сейчас принято говорить, «заказуха». Понятно, что у боссов сочинского клуба была вполне объяснимая обида. Но у тренера закончился контракт, если они так уж хотели непременно оставить Федотова у себя – надо было или подписывать новый контракт до завершения этого мегауспешного сезона, или искать заранее замену, считая, что он точно не останется.

Возможно, он не был категоричен, не говорил безапелляционно, что уйдет по завершении сезона. Но не знаю, какие могут быть претензии. Понятно, что он выбирал, что на него был спрос как на успешного тренера. Там фигурировало и «Динамо», и чуть ли не «Спартак» добавляют – но это уже, думаю, для хайпа, «Спартак» нужно добавлять в любой суп, чтобы поострее было, чтобы специи обязательно присутствовали. У меня ощущение, что вся эта история раздута, с душком, что это прямо такая заказуха-заказуха.

Да, обидно, но это так всегда, если тренер успешно работает в команде периферийного значения, и потом резко на него появляется спрос и он уходит в условный «Реал», «Баварию»… Я думаю, точно также обижались в «Барселоне» на Гвардиолу, когда он ушел в «Баварию». Это понятно, обида всегда в таких случаях присутствует. Неважно, стал бы Федотов тренером «Динамо» или ЦСКА, как вышло на самом деле – всё равно это некий момент ревности и обиды со стороны сочинцев, и болельщиков, и руководства. «Наш человек, он сделал себе имя за наш счет…» Но это претензии более эмоциональные, нежели подкрепленные чем-то более весомым.

Любой профессионал – это некий товар. Холланд – товар, Мбаппе – товар, мы, артисты, тоже все являемся товаром и так или иначе продаемся на этом рынке. Ну вот этот товар узнал свою новую стоимость и сделал статусный апгрейд. Говорили, дескать, он из клуба, который занял второе место, переходит в клуб, который занял пятое место – но это примитивно-линейная логика, здесь есть рассуждения другого порядка. Безусловно, «Динамо», «Спартак», ЦСКА, и в этом же ряду добавлю «Локомотив» – это клубы уже с определенным статусом и удельным весом, а «Сочи» – это такой клуб-новодел. Поэтому переход в любой из перечисленных мною клубов для Федотова был бы статусным апгрейдом, независимо от места по итогам прошедшего сезона.

Грушевский: Федотов - хороший выбор для ЦСКА. Отечественный специалист, не навострит лыжи посреди сезона


Виктор Драгунов, Rusfootball.info


ЦСКА Сочи Федотов Уткин Грушевский
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