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Генич: не могу сказать, что Бакаев счастлив, если смотреть интервью. "Спартак" его предал

Комментатор Константин Генич поделился мнением о переходе Зелимхана Бакаева из "Спартака" в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Не могу сказать, что он счастлив, даже если по интервью смотреть. Мне даже его в какой-то степени жалко, потому что он хотел остаться в "Спартаке", но по каким-то нефутбольным причинам не остался. Думаю, что "Спартак" его предал, своего воспитанника. Когда свой воспитанник хочет остаться, а его не продлевают… Я не понимаю этот трансфер, честно. Со стороны "Зенита" в первую очередь", - цитирует Генича "Матч ТВ".

Напомним, сегодня "Зенит" официально объявил о подписании Бакаева, который находился в статусе свободного агента после ухода из "Спартака". Зелимхан подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме "3+1". Полузащитник будет выступать за питерцев под седьмым номером.

В минувшем сезоне Бакаев сыграл за "Спартак" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач. Ранее он заявил, что красно-белые не предложили ему новый контракт. Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани взял ответственность за это решение на себя.


Генич Бакаев З Спартак Зенит
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