«"Сейчас я не хотел бы как-то оценивать, кто и кого перерос… Он (Зиньковский) прибавляет вместе с командой. Уходит или нет — пока сказать сложно. Надеюсь, что мы постараемся сохранить как можно больше лидеров", - цитирует Осинькина "Чемпионат".
В минувшем сезоне Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-лиги – на счету полузащитника девять голевых передач в 30-ти матчах.
"Крылья Советов" завершили розыгрыш национального первенства на восьмой строчке в таблице – самарцы набрали 41 балл.
Осинькин: уходит Зиньковский из "Крыльев" или нет – пока сказать сложно
Главный тренер "Крыльев Советов»" Игорь Осинькин высказался о вероятном уходе из команды полузащитника Антона Зиньковского.
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