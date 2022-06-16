По данным источника, российский футболист перешел в нижегородский коллектив на правах свободного агента.
На протяжении последних семи сезонов 29-летний футболист представлял "Уфу". Ранее он играл в составе "Спартака" и "Волгаря".
По итогам завершившегося розыгрыша Российской Премьер-лиги уфимцы не смогли удержать место в элитном дивизионе – в стыковых матчах подопечные Алексея Стукалова оказалась слабее "Оренбурга".
Источник: "СЭ"
СМИ: "Пари НН" подписал контракт с экс-форвардом "Спартака" Кротовым
Форвард Вячеслав Кротов пополнил состав "Пари НН".
Фото: ФК "Уфа"