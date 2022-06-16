- Я думаю, что и теоретически, и практически могут. Вопрос регламентов и позиций международных федераций, в данном случае ФИФА и УЕФА, - передает слова Матыцина ТАСС.
С 2014 года по настоящее время клубы Крыма проводят свой отдельный чемпионат, в высшей лиге которого играет 8 клубов. Действующим чемпионом полуострова является симферопольская "Таврия", которая на 3 очка опередила в итоговой турнирной таблице "Севастополь". Ранее руководство ДНР заявляло о желании возродить донецкий "Шахтер".
Министр спорта Матыцин: клубы Крыма, ДНР и ЛНР могут участвовать в чемпионатах России. Это вопрос позиций ФИФА и УЕФА
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин ответил на вопрос о возможности участия клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в российских соревнованиях.
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