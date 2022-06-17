СМИ: "Уфа" предлагала "Зениту" купить Агаларова за 10 млн евро

"Зенит" не настроен на приобретение форварда "Уфы" Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Уфа"
По сообщению источника, во время зимнего перерыва в РПЛ "Уфа" сама проявила инициативу и предложила Агаларова "Зениту". Тогда уфимцы рассчитывали получить за своего лучшего бомбардира около 10 млн евро, что показалось питерцам завышенной ценой, поэтому дело не дошло до переговоров. Отмечается, что летом стороны не возвращались к обсуждению возможного трансфера.

Напомним, Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне. Это первый случай в истории лиги, когда вылетает команда, в составе которой выступает лучший бомбардир чемпионата. В активе форварда "Уфы" 29 матчей в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Агаларов близок к уходу из клуба в летнее трансферное окно, а "Уфа" теперь просит за его трансфер около 5 млн евро.

Источник: "Матч ТВ"


Агаларов УФА Зенит Российские трансферы
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