"Отсутствие "Казанки" в ФНЛ-2 говорит о том, что, наверное, у клуба большое долги. Они пытаются их погасить. Это не моё решение, Плутник, Цорн или, может быть, Леонченко вам на это ответит", — цитирует Семина "Чемпионат".
Ранее руководство "Локомотива" приняло решение не заявлять "Казанку" для участия в ФНЛ-2 в следующем сезоне. Дубль "железнодорожников" станет участником первенства Москвы среди любительских клубов.
"Казанка" завершила розыгрыш ФНЛ-2 на 12-й строчке в таблице группы 2А, участники которой боролись за выход в Футбольную национальную лигу – второй по силе дивизион российского футбола.
Семин: отсутствие "Казанки" в ФНЛ-2 говорит о том, что у "Локомотива" большое долги
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал решение клуба не заявлять "Казанку" для участия в следующем сезоне ФНЛ-2.
Фото: "Российская газета"