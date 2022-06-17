"… Мы приложили все усилия, чтобы оставить Даниила Уткина у нас, но футболист сделал свой выбор. Он поехал играть домой и к тренеру сборной, это надо учитывать при его выборе…
Мне очень понравилось с ним работать, а мы найдём другого молодого перспективного парня, который не попадает в состав большого клуба и сделаем его звездой нашей сборной", - цитирует наставника "Ахмата" Metaratings.
Ранее стало известно, что Уткин продолжит карьеру в "Ростове". Предыдущий сезон 22-летний полузащитник провел в "Ахмате" на правах аренды. Он принял участие в 28-ми матчах грозненцев в Российской Премьер-лиге, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
"Ахмат" завершил розыгрыш чемпионата страны на 7-м месте турнирной таблицы. Подопечные Андрея Талалаева набрали 38 очков после 30-ти встреч.
Талалаев – об Уткине в "Ростове": "Ахмат" сделал все, чтобы оставить его - найдем другого
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев высказался о переходе полузащитника Даниила Уткина в "Ростов".
Фото: РПЛ