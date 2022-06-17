"Сейчас Комличенко готовится к предсезонными сборам с футбольным клубом "Динамо". Переговоры по выкупу в "Ростов"? Это без комментариев", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, Николай Комличенко провел прошлый сезон на правах аренды в "Ростове". В активе форварда 28 матчей в РПЛ, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. По окончании сезона Комличенко вернулся в "Динамо".
Ранее сообщалось, что "Ростов" рассчитывал выкупить нападающего, но бело-голубые пока не отпускают его из клуба. Он перебрался в "Динамо" в 2020 году. Ранее Комличенко выступал за "Краснодар" и чешские "Слован" и "Младу Болеслав". Контракт нападающего с "Динамо" действителен до лета 2024 года.
Агент Комличенко: Николай готовится к предсезонным сборам с "Динамо"
Агент Николай Клюев, представляющий интересы форварда "Динамо" Николая Комличенко, рассказал, где его клиент начнет предсезонную подготовку.
Фото: РПЛ