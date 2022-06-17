По данным источника, ростовчане уже сделали "Динамо" предложение о том, чтобы продлить аренду Комличенко на следующий сезон.
Напомним, Николай Комличенко провел прошлый сезон на правах аренды в "Ростове". В активе форварда 28 матчей в РПЛ, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. По окончании сезона Комличенко вернулся в "Динамо".
Ранее агент игрока заявил, что футболист будет проходить предсезонную подготовку в составе "Динамо". Он перебрался в стан бело-голубых в 2020 году. Ранее Комличенко выступал за "Краснодар" и чешские "Слован" и "Младу Болеслав". Контракт нападающего с "Динамо" действителен до лета 2024 года.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: "Ростов" сделал "Динамо" предложение о повторной аренде Комличенко
"Ростов" рассчитывает сохранить Николая Комличенко.
Фото: РПЛ