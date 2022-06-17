По сведениям источника, Слуцкий заявил руководству "Рубина" о готовности в ближайшем сезоне тренировать команду бесплатно, но генеральный директор казанцев Рустем Сайманов отклонил это предложение. Стороны сошлись на том, что Слуцкий будет получать около 1 млн рублей в месяц. Таким образом, его зарплата сократится в три раза.
Напомним, "Рубин" вылетел из РПЛ по итогам сезона. Казанцы до последнего тура занимали место вне зоны вылета, но в решающем матче на своем поле проиграли "Уфе" (1:2). При этом на 97-й минуте "Рубин" получил право на исполнение одиннадцатиметрового, но Виталий Лисакович не сумел реализовать свой шанс.
Источник: БИЗНЕС Online
СМИ: Слуцкий хотел бесплатно тренировать "Рубин" в новом сезоне. Он будет получать 1 млн рублей в месяц
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий пошел на серьезное сокращение зарплаты после вылета в ФНЛ.
Фото: ФК "Рубин"