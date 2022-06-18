"Все зависит от позиции "Динамо". Сам игрок и "Ростов" готовы продолжить сотрудничество. Поэтому за комментариями лучше обращаться в "Динамо", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, Николай Комличенко провел прошлый сезон на правах аренды в "Ростове". В активе форварда 28 матчей в РПЛ, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. По окончании сезона Комличенко вернулся в "Динамо".
Ранее агент игрока заявил, что футболист будет проходить предсезонную подготовку в составе "Динамо". Он перебрался в стан бело-голубых в 2020 году. Ранее Комличенко выступал за "Краснодар" и чешские "Слован" и "Младу Болеслав". Контракт нападающего с "Динамо" действителен до лета 2024 года.
Агент - о будущем Комличенко: все зависит от "Динамо". Николай и "Ростов" готовы продолжать сотрудничество
Агент Александр Клюев, представляющий интересы форварда "Динамо" Николая Комличенко заявил, что клуб должен в ближайшее время определиться с его будущим.
Фото: ФК "Динамо"