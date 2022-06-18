По сведениям источника, "Уфа" уже получила по форварду предложения, как от российских, так и от зарубежных команд. Отмечается, что варианты с иностранными клубами осложняются проблемами с переводом выплаты за игрока в Россию. Будущее Агаларова должно окончательно проясниться на следующей неделе.
Напомним, Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне. Это первый случай в истории лиги, когда вылетает команда, в составе которой выступает лучший бомбардир чемпионата. В активе форварда "Уфы" 29 матчей в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Агаларов близок к уходу из клуба в летнее трансферное окно, а "Уфа" просит за его трансфер около 5 млн евро.
Источник: РИА Новости Спорт
СМИ: "Уфа" получила от российских и зарубежных клубов предложения по Агаларову
Стало известно, когда должно определиться будущее форварда "Уфы" Гамида Агаларова.
Фото: РПЛ