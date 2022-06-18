"Я верю во Влашича, и я знаю, что есть много команд, которые хотели бы его подписать или забрать в аренду к себе… Возвращение в ЦСКА? Я не думаю, что это произойдёт. Я с ним общался, он хочет остаться в Европе, например, попробовать себя в чемпионатах Германии или Испании. У него есть варианты", - цитирует хорватского тренера Metaratings.
Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года, но уже в июне "армейцы" объявили о расторжении контракта по соглашению сторон.
Олич – о Влашиче: не думаю, что произойдет возвращение в ЦСКА – он хочет попробовать себя в Германии, Испании
Экс-главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о вероятности возвращения в команду полузащитника "Вест Хэма" Николы Влашича.
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