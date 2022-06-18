"Мы начали переговоры еще с марта. Учитывая, что к большому количеству наших футболистов был огромный интерес со стороны клубов-лидеров, для меня было важно, чтобы команда сохранила свой костяк, лицо, стиль. Важно было получить гарантии, что команда и клуб смогут дальше развиваться. Не только мне, но и большой группе ребят сделаны предложения о продлении соглашения с "Крыльями". Надеюсь, что я — только лишь первый в череде переподписаний контрактов", - цитирует Осинькина "Metaratings".
Напомним, в субботу, 19 июня стало известно, Игорь Осинькин продлил свой контракт с "Крыльями Советов". Специалист возглавляет команду с лета 2020 года. Под его руководством самарцы вышли в РПЛ. В завершившемся сезоне самарцы заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Осинькина набрала 41 очко.
До "Крыльев" Осинькин тренировал "Чертаново", саратовский "Сокол", "Кубань", "Академию Тольятти" и ФК "Тольятти". Ранее в СМИ появлялась информация, что Осинькин является претендентом на место главного тренера "Спартака", но красно-белых в итоге возглавил испанец Гильермо Абаскаль.
Также ранее стало известно, что к игрокам самарцев проявляют интерес другие клубы РПЛ. "Спартак" может в ближайшее время объявить о переходе Антона Зиньковского, а "Сочи" интересуется Владиславом Сарвели.
Осинькин: надеюсь, что я лишь первый в череде переподписаний контрактов с "Крыльями"
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал переподписание контракта с клубом.
Фото: РПЛ