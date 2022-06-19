- Я не буду комментировать слухи по поводу Сперцяна и остальных возможных трансферов команды. Мы не заинтересованы в подписании этого футболиста, - передает слова Розена "Чемпионат".
Ранее в информационном пространстве появились сведения о возможном трансферном интересе двух клубов немецкой Бундеслиги, в том числе "Хоффенхайма", к 22-летнему полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну. В прошедшем сезоне на счету Сперцяна 26 матчей за "быков" во всех турнирах, 8 забитых голов и 4 результативных передачи.
В "Хоффенхайме" отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну
Спортивный директор "Хоффенхайма" Александр Розен прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну.
Фото: РПЛ