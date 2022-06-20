"Мое будущее? Карьеру завершать точно не собираюсь, буду играть. Сейчас рассматриваю различные варианты. РПЛ или ФНЛ? Думаю, было бы неплохо попробовать себя в АПЛ. В общем, скоро все узнаете", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
Минувший сезон 35-летний футболист провел в составе "Рубина" - вышел на поле в 11-ти матчах Российской Премьер-лиги и забил гол. Казанский коллектив по итогам розыгрыша первенства покинул элитный дивизион соревнования.
Контракт Игнатьева с "Рубином" истек после окончания сезона, продлевать его казанцы не стали.
Владислав Игнатьев: рассматриваю различные варианты – было бы неплохо попробовать себя в АПЛ
Экс-полузащитник "Рубина" Владислав Игнатьев высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Рубин"