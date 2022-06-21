"Мой контракт истек 1 июня. Где-то за неделю до этого встретился с генеральным директором "Нижнего" Равилем Измайловым, обсудили условия продления контракта. Равиль говорил, что его все устраивает. Но 14 июня мне позвонили и сказали, что будет новый главный тренер", - приводит слова Кержакова Sports.ru.
Контракт Александра Кержакова с "Пари НН" истек по окончании сезона. Клуб объявил о его уходе только несколько недель спустя. Появлялась информация, что причиной ухода Кержакова стал конфликт с руководством клуба. Под руководством Кержакова нижегородцы заняли 11-е место в завершившемся розыгрыше чемпионата России, избежав попадания в стыковые матчи за место в лиге.
Вместо Кержакова нижегородцев возглавил Михаил Галактионов, который последние годы трудился в молодежной сборной России.
Кержаков: обсудили условия продления контракта с "Нижним". Но 14 июня мне сказали, что будет новый главный тренер
Бывший тренер "Пари НН" Александр Кержаков рассказал, как узнал, что не продолжит тренировать клуб.
Фото: ФК "Пари НН"