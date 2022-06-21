"Да, мы знаем об этом решении, но Фернандо по-настоящему счастлив в Самаре и в "Крыльях". Мы полностью сфокусированы на команде и том, чтобы помочь ей достичь хорошего результата, и не рассматриваем сейчас варианты смены клуба", - заявил Велкер Metaratings.
Ранее стало известно, что легионеры, выступающие в клубах из России, смогут приостановить свои контракты до 30 июня 2023 года.
Костанца пополнил состав "Крыльев Советов" в зимнее трансферное окно. 23-летний бразилец успел выйти на поле в девяти матчах минувшего сезона Российской Премьер-лиги и забил один мяч.
Агент Фернандо – о решении ФИФА: Костанца не рассматривает уход из "Крыльев Советов"
Агент Тайанан Велкер, представляющий интересы защитника "Крыльев Советов" Фернандо Костанца, высказался о будущем игрока в клубе после решения ФИФА о контрактах легионеров с командами России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"