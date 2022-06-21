По данным источника, руководство самарцев видит в футболисте замену Владиславу Сарвели, который может перейти в "Сочи". Ранее в СМИ появилась информация, что условия сделки "Крыльев" с сочинцами уже согласованы, 24-летний нападающий присоединится к южанам во время сборов.
Тимошенко стал игроком "Черноморца" этой зимой. В 14-ти играх ФНЛ-2 23-летний нападающий забил 16 мячей и отдал 5 голевых передач.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Крылья Советов" готовы приобрести форварда клуба ФНЛ-2 в случае ухода Сарвели
"Крылья Советов" рассматривают возможность приобретения форварда "Черноморца" Ивана Тимошенко.
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