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В Турции ответили на вопрос о срыве трансфера Дзюбы в "Фенербахче"

Турецкий журналист Ахмет Сулим Кул рассказал о подробностях вероятного перехода форварда Артема Дзюбы в "Фенербахче".
Фото: ФК "Зенит"
"Фенербахче" действительно интересовался Дзюбой, но в итоге он не подошел. Насколько мне известно, руководители клуба общались с представителем Дзюбы, но они не договорились. Могу уверенно сказать, что "Фенербахче" не возьмет Дзюбу. Клуб нацелился на других нападающих", - заявил журналист "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что Дзюба договорился с турецким клубом о финансовых условиях его перехода. Сообщалось, что оклад 33-летнего россиянина в команде составит 2,5 млн евро в год. В "Фенербахче" появившиеся слухи опровергли.

Ранее Дзюба покинул "Зенит", в составе которого выступал с 2015 года.


Дзюба Фенербахче
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