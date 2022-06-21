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Агент Карреры рассказал, стоит ли ждать возвращения Массимо в РПЛ

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы бывшего тренера "Спартака" Массимо Карреры, признался, что его клиента не стоит ждать в РПЛ в этом году.
Фото: ФК "Спартак"
"В этом году Массимо в Россию не вернется", - цитирует агента "РБ Спорт".

Массимо Каррера вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева перед началом сезона 2016/17. В самом начале сезона Аленичев был уволен после вылета из квалификации Лиги Европы от кипрского АЕКа. Каррера стал исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" и в итоге в том же сезоне выиграл с клубом первый с 2001-го года чемпионский титул.

Итальянец проработал в "Спартаке" до 2018 года. После этого Каррера работал главным тренером в греческом АЕКе и "Бари".


Каррера Спартак РПЛ
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