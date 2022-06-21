"В этом году Массимо в Россию не вернется", - цитирует агента "РБ Спорт".
Массимо Каррера вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева перед началом сезона 2016/17. В самом начале сезона Аленичев был уволен после вылета из квалификации Лиги Европы от кипрского АЕКа. Каррера стал исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" и в итоге в том же сезоне выиграл с клубом первый с 2001-го года чемпионский титул.
Итальянец проработал в "Спартаке" до 2018 года. После этого Каррера работал главным тренером в греческом АЕКе и "Бари".
Агент Карреры рассказал, стоит ли ждать возвращения Массимо в РПЛ
Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы бывшего тренера "Спартака" Массимо Карреры, признался, что его клиента не стоит ждать в РПЛ в этом году.
Фото: ФК "Спартак"