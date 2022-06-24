По сведениям источника, Зобнин в разговорах с друзьями признавался, что хочет вернуться в "Динамо". При этом отмечается, что вероятность подобного трансфера невысока, поскольку "Динамо" не хочет связываться с полузащитником после его ухода в стан принципиального соперника. Кроме того, сомнения у бело-голубых вызывает и уровень игры футболиста "Спартака".
Роман Зобнин перебрался из "Динамо" в "Спартак" в 2016 году после вылета его бывшей команды в ФНЛ. С тех пор полузащитник провел 179 матчей за красно-белых, в которых забил 10 голов и отдал 15 результативных передач. В прошедшем сезоне в активе Зобнина три гола и один ассист в 32 матчах во всех турнирах.
Источник: журналист Иван Карпов
Источник: Зобнин признавался друзьям, что хочет вернуться в "Динамо"
Фото: РПЛ