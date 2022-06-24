"Зобнину надо менять клуб. В "Спартаке" его история завершена. Руководство не хочет держать у себя такого дорогого игрока, который потерял мотивацию. Зобнину нужен новый вызов. Пусть переходит из "Спартака" в "Зенит" — там он сможет почувствовать себя настоящим футболистом. Но придется заново доказывать свою силу, потому что конкуренция в "Зените" очень высокая", - цитирует Петржелу Sport24.
Роман Зобнин перебрался из "Динамо" в "Спартак" в 2016 году после вылета его бывшей команды в ФНЛ. С тех пор полузащитник провел 179 матчей за красно-белых, в которых забил 10 голов и отдал 15 результативных передач. В прошедшем сезоне в активе Зобнина три гола и один ассист в 32 матчах во всех турнирах.
Контракт Зобнина со "Спартаком" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего полузащитника в 6 млн евро.
Петржела: пусть Зобнин переходит в "Зенит" - там он сможет почувствовать себя настоящим футболистом
Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о том, что следует сделать полузащитнику "Спартака" Роману Зобнину, чтобы перезапустить карьеру.
Фото: ФК "Спартак"