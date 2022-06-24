По информации источника, "Пари НН" ведет переговоры о трансфере 23-летнего хорвата.
Полузащитник Марио Чурич перешел в "Шибеник" в 2019 году, он - воспитанник "Хайдука". За "Шибеник" хорват провел 95 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт с текущим клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,3 млн евро.
Чурич является капитаном "Шибеника". В сборную Хорватии 23-летний игрок не вызывался.
"Пари НН" в прошлом сезоне финишировал на 11-м месте в РПЛ. Для команды минувший сезон был дебютным в элитном дивизионе российского футбола.
Источник: Чемпионат
Источник: "Пари НН" ведет переговоры о переходе 23-летнего хорвата
Полузащитник "Шибеника" Марио Чурич может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: "Пари НН"