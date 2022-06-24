Как сообщает источник, в организациях рассматривают возможность создать специальные счета, на которые будут поступать деньги за исходящие трансферы и аренды игроков из РПЛ. При этом есть вероятность, что российские клубы смогут воспользоваться этими деньгами только после "нормализации отношений в мире".
Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех матчей и турниров под эгидой организаций. В связи с этим сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах за право попасть на ЧМ и пропустит Лигу наций. Также ни один из российских клубов не примет участия в еврокубках нового сезона.
Кроме того, ФИФА предоставила всем иностранцам, которые выступают в РПЛ приостановить контракты со своими клубами до июня 2023 года.
Источник: Матч ТВ
СМИ: ФИФА и УЕФА планируют открыть счета для российских клубов, на которые будут поступать деньги за трансферы
ФИФА и УЕФА занимаются решением проблемы с исходящими трансферами из РПЛ.
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