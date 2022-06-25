Отметим, что накануне контракт на один матч с футбольным "Динамо" подписал российского хоккеиста, нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. Он должен принять участие в игре с блогерской командой "Амкал", она пройдет сегодня на "ВТБ Арене".
Напомним, Трусова приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели легкой атлетики в Лужниках.
"Трусова и Валиева пусть поиграют в женском футболе. Их обязательно возьмут. Пусть попробуют, но футбол травмоопасный вид спорта для этих девчонок", - сказал Семин.
Последним местом работы Юрия Семина был "Ростов". 74-летний специалист возглавлял донской клуб с августа по сентябрь 2021 года. Четыре раза Семин возглавлял московский "Локомотив". Со столичным клубом Семин выиграл три чемпионата, шесть Кубков и три Суперкубка России.
Источник: РБК Спорт
Семин предложил фигуристкам Трусовой и Валиевой попробовать себя в женском футболе
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин оценил перспективы дебюта российских фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой в футболе.
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