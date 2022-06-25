По информации источника, "Зенит" согласовал все финансовые условия трансфера колумбийца. Игроку осталось до конца обсудить личные условия, после чего будет подписан контракт.
Кассьерра пополнил состав "Сочи" летом 2021 года и стал лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги – 25-летний колумбиец записал на свой счет 14 голов в 22 матчах.
Сегодня "Зенит" встретится с "Сочи" в рамках предсезонного турнира. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Смена".
Источник: Чемпионат
СМИ: "Зенит" договорился с "Сочи" о переходе Кассьерры
"Зенит" и "Сочи" договорились о трансфере нападающего Матео Кассьерры.
Фото: РПЛ