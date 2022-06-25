"Можно ли ожидать новых игроков, если Алберто не вернется? Посмотрим, как сказал Александр Иванович, ведутся переговоры относительно того, что можно сделать, как будет наиболее выгодно для клуба. Мы принимаем во внимание мнение каждого игрока, его желание принять определенное решение. Клуб будет искать варианты, которые будут наиболее выгодными для клуба", - цитирует Семака "Матч ТВ".
Напомним, ранее стало известно, что Юри Алберто в ближайшее время не прилетит в расположение "Зенита". Сообщалось, что питерцы могут отдать Алберто в аренду, получив взамен нескольких футболистов. Сегодня бразилец удалил из соцсетей упоминания о том, что он является игроком "Зенита".
Юри Алберто перебрался в "Зенит" в зимнее трансферное окно из бразильского "Интернасьонала". В прошедшем сезоне бразилец успел провести за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, отметившись шестью голами и четырьмя результативными передачами.
Семак - о трансферах на замену Алберто: "Зенит" будет искать наиболее выгодные варианты
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о трансферной политике клуба после вероятного ухода Юри Алберто.
Фото: ФК "Зенит"