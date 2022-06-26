По сообщению источника, Ашот Хачатурянц уже принял решение об уходе с поста, о чем планирует сообщить клубам в понедельник, 27 июня. Сообщается, что перед уходом он хотел решить несколько проблем со спонсорством лиги.
Ашот Хачатурянц официально вступил в должность президент Российской Премьер-лиги в ноябре 2021 года, сменив на этом посту Сергея Прядкина. Он был единственным зарегистрированным кандидатом на выборах новой главы лиги.
Сообщалось, что кандидатами на замену Хачатурянцу являются нынешний глава ФНЛ Александр Алаев и генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.
Источник: РБ Спорт
Источник: Хачатурянц завтра объявит, что покидает пост президента РПЛ
Ашот Хачатурянц близок к уходу с должности президента РПЛ.
Фото: РФС