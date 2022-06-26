По данным источника, "Ахмат" дальше всех продвинулся в переговорах по Агаларову и сейчас является фаворитом на подписание форварда. Отмечается, что у Агаларова нет вариантов среди зарубежных клубов или топ-клубов РПЛ, о которых сообщалось ранее.
Напомним, Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне. Это первый случай в истории лиги, когда вылетает команда, в составе которой выступает лучший бомбардир чемпионата. В активе форварда "Уфы" 29 матчей в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Ахмат" - фаворит в борьбе за Агаларова
Форвард "Уфы" Гамид Агаларов близок к трансферу в "Ахмат".
Фото: ФК "Уфа"