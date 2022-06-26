По данным источника, питерцы не намерены терять деньги и хотят согласовать в контракте пункт о фиксированной сумме выкупа 21-летнего нападающего сине-бело-голубых – речь идет о примерно 20 млн евро. Отмечается, что руководство бразильского коллектива не согласно на такую сумму отступных.
В "Зените" обмен бразильского футболиста на двух игроков "Коринтианса" не считают равноценным, так как при таком сценарии серьезно потеряют в деньгах. Переговоры продолжаются, остается вариант, при котором в сделку не будет включен пункт об обязательном праве выкупа Алберто.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Коринтианс" готов включить в сделку по переходу Юри Алберто вратаря команды Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.
Источник: Metaratings
СМИ: "Зенит" испытывает сложности в согласовании с "Коринтиансом" стоимости выкупа Алберто
"Зенит" не может договориться с "Коринтиансом" о сумме выкупа форварда Юри Алберто после окончания аренды.
Фото: ФК "Зенит"