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СМИ: "Зенит" испытывает сложности в согласовании с "Коринтиансом" стоимости выкупа Алберто

"Зенит" не может договориться с "Коринтиансом" о сумме выкупа форварда Юри Алберто после окончания аренды.
Фото: ФК "Зенит"
По данным источника, питерцы не намерены терять деньги и хотят согласовать в контракте пункт о фиксированной сумме выкупа 21-летнего нападающего сине-бело-голубых – речь идет о примерно 20 млн евро. Отмечается, что руководство бразильского коллектива не согласно на такую сумму отступных.

В "Зените" обмен бразильского футболиста на двух игроков "Коринтианса" не считают равноценным, так как при таком сценарии серьезно потеряют в деньгах. Переговоры продолжаются, остается вариант, при котором в сделку не будет включен пункт об обязательном праве выкупа Алберто.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Коринтианс" готов включить в сделку по переходу Юри Алберто вратаря команды Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

Источник: Metaratings


Зенит Коринтианс
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