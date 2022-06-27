"С моей стороны неэтично говорить о "Зените", ведь у меня действующий контракт с "Сочи". Но если "Зенит" будет хорошим выбором для всех, я буду рад поехать туда!" - приводит слова Родриго "Чемпионат".
Напомним, ранее появилась информация, что "Зенит" и "Сочи" практически достигли договоренности о предстоящем трансфере Родриго в питерскую команду.
Родриго перебрался в "Сочи" летом прошлого года из португальского "Жил Висенте". В прошедшем сезоне бразилец провел 31 матч во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Контракт Родриго с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 млн евро.
Родриго: если "Зенит" будет хорошим выбором для всех, буду рад поехать туда!
Защитник "Сочи" Родриго заявил, что вероятность его перехода в "Зенит" зависит от того, насколько выгодна эта сделка будет для всех сторон переговоров.
Фото: РПЛ