"Остаюсь ли я в Турции? Соглашение с "Антальяспором" было по схеме "1+1", а для пролонгации нужно было сыграть в 20 матчах в стартовом составе. Я перевыполнил это условие, поэтому — да, следующий сезон отыграю в Анталье", — цитирует футболиста "СЭ".
Кудряшов выступает за "Антальяспор" на протяжении последних двух с половиной сезонов – он перебрался в турецкий коллектив из "Сочи" в январе 2020 года.
В минувшей кампании 35-летний защитник принял участие в 29-ти матчах чемпионата Турции и отметился забитым мячом.
Кудряшов рассказал, продолжит ли играть за "Антальяспор" в следующем сезоне
Экс-защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал, в каком клубе проведет следующий сезон.
Фото: Матч ТВ