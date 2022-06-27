"Сложно сказать о работе Хачатурянца, но он не задержался. Наверное, если человек уходит — значит, что-то пошло не так. Возможно, рекомендовали уход, появился новый кандидат, которого будут лоббировать сейчас. Во всяком случае с таких постов от хорошей жизни не уходят", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат".
Ранее стало известно, что Хачатурянц покидает пост главы Российской Премьер-лиги, который он официально занял в ноябре 2021 года. Теперь исполнять обязанности президента лиги будет генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.
Первый матч предстоящего сезона национального первенства пройдет 15 июля – "Химки" на своем поле примут "Зенит".
Нигматуллин – об отставке Хачатурянца: возможно, рекомендовали уход – такие посты от хорошей жизни не покидают
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о причинах ухода Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ.
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