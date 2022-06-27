- Будет ли лучше "Спартаку" с новым тренером? Если брать чемпионат, то хуже уже точно не будет. Куда ниже десятого места? Ожидаю, что будет лучше. Хотя вряд ли кардинально что-то изменится. Сложно с десятого места вдруг прыгнуть в тройку. С другой стороны, футбол у нас очень непредсказуемый. Всякое может быть. Но "Сочи" в любом случае должен оказаться выше, - приводит слова Мелкадзе "РБ Спорт".
Московский "Спартак" прошедший сезон Российской премьер-лиги завершил на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков в 30 матчах чемпионата. В июне 2022 года стало известно об уходе прежнего главного тренера красно-белых итальянца Паоло Ваноли и приходе на его место 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля. "Сочи", с которым в зимнее трансферное окно подписал контракт воспитанник "Спартака" Георгий Мелкадзе, финишировал на второй позиции с 56 очками и завоевал серебряные медали.
Мелкадзе: "Спартаку" сложно будет с десятого места вдруг прыгнуть в тройку. "Сочи" должен оказаться выше
Нападающий "Сочи" Георгий Мелкадзе прокомментировал перспективы московского "Спартака" в следующем сезоне РПЛ.
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