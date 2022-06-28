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Цорн: в "Локомотив" не поступало предложений по Баринову

Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн отреагировал на слухи об интересе "Динамо" и "Зенита" к Дмитрию Баринову.
Фото: ФК "Локомотив"
"В наш клуб на сегодняшний день предложения по Баринову не поступало", - приводит слова Цорна Sport24.

Напомним, ранее сегодня журналист Иван Карпов сообщал, что Баринов является приоритетной целью для "Динамо" на трансферное окно. Кроме того, отмечалось, что борьбу за игрока готов навязать и "Зенит", который может лишиться Вильмара Барриоса.

Баринов является воспитанником "Локомотива". В прошедшем сезоне он провел за "железнодорожников" 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Его контракт с красно-зелеными завершается летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баринова в 11 млн евро.


Цорн Баринов Локомотив Динамо Зенит Российские трансферы
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