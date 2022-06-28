"В наш клуб на сегодняшний день предложения по Баринову не поступало", - приводит слова Цорна Sport24.
Напомним, ранее сегодня журналист Иван Карпов сообщал, что Баринов является приоритетной целью для "Динамо" на трансферное окно. Кроме того, отмечалось, что борьбу за игрока готов навязать и "Зенит", который может лишиться Вильмара Барриоса.
Баринов является воспитанником "Локомотива". В прошедшем сезоне он провел за "железнодорожников" 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Его контракт с красно-зелеными завершается летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баринова в 11 млн евро.
Цорн: в "Локомотив" не поступало предложений по Баринову
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн отреагировал на слухи об интересе "Динамо" и "Зенита" к Дмитрию Баринову.
Фото: ФК "Локомотив"