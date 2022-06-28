- Мы отказались от двухлетнего контракта с достаточно внушительным окладом для того, чтобы перезагрузить свою карьеру и во главу угла поставить футбол, а не возможность зарабатывать. Как вы понимаете, вопрос расторжения контракта с "Рубином" - не про деньги. Может, после этого все те, кто считал, что для Игнатьева и его представителей на первом месте деньги, закроют свои рты. К слову, хотел бы добавить, что мне вообще по барабану мнения всяких Уткиных и ему подобных, которые сидят на своих откормленных продажных задницах и вечно несут всякую ахинею, - передает слова Агузарова "СЭ".
Ранее стало известно, что 23-летний нападающий Иван Игнатьев и казанский "Рубин" досрочно расторгли действующий контракт по обоюдному согласию сторон. Игнатьев перешел в "Рубин" из "Краснодара", воспитанником которого является, в январе 2020 года, сумма трансферной компенсации составила 7 миллионов евро. В осенней части сезона-2021/2022 нападающий провел за казанцев 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями, весеннюю часть он провел в аренде в "Крыльях Советов", за которые в 5 встречах РПЛ забил 1 гол. Всего в "Рубине" Игнатьев сыграл 40 матчей, забил 3 гола и выполнил 3 результативных передачи.
Источник: "Крылья Советов" не планируют подписывать Ивана Игнатьева
Слуцкий - об уходе Ивана Игнатьева из "Рубина": его амбиции гораздо выше, чем уровень ФНЛ
Агент И. Игнатьева: вопрос ухода из "Рубина" - не про деньги. Мнения всяких Уткиных, вечно несущих ахинею, по барабану
Агент экс-нападающего "Рубина" Ивана Игнатьева Алан Агузаров прокомментировал расторжение контракта форварда с казанским клубом.
Фото: ПФК "Крылья Советов"