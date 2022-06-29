По информации источника, Точилин формально займет пост главного тренера из-за отсутствия лицензии Pro у Вадима Гаранина.
Напомним, 20 июня, "Сочи" объявил о том, что тренерский штаб команды пополнил ряд специалистов. Гаранин был представлен в пресс-релизе команды "первым новобранцем", а на официальном сайте он указан как старший тренер.
Александр Точилин уже был главным тренером "Сочи" с 2018 по 2019 год.
В первом туре нового сезона Российской Премьер-лиги "Сочи" в гостях сыграет с московским "Торпедо".
Источник: Чемпионат
Источник: Точилин займет пост главного тренера "Сочи" из-за отсутствия лицензии у Гаранина
Александр Точилин вновь возглавит "Сочи".
Фото: Sportbox