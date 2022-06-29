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Источник: Точилин займет пост главного тренера "Сочи" из-за отсутствия лицензии у Гаранина

Александр Точилин вновь возглавит "Сочи".
Фото: Sportbox
По информации источника, Точилин формально займет пост главного тренера из-за отсутствия лицензии Pro у Вадима Гаранина.

Напомним, 20 июня, "Сочи" объявил о том, что тренерский штаб команды пополнил ряд специалистов. Гаранин был представлен в пресс-релизе команды "первым новобранцем", а на официальном сайте он указан как старший тренер.

Александр Точилин уже был главным тренером "Сочи" с 2018 по 2019 год.

В первом туре нового сезона Российской Премьер-лиги "Сочи" в гостях сыграет с московским "Торпедо".

Источник: Чемпионат


Точилин Сочи Гаранин
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