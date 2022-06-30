Пресс-служба ростовской команды добавляет, что контракт продлил и Онопко до 2026 года.
Валерий Георгиевич возглавил "Ростов" в декабре 2017 года. В то время он сменил на посту Леонида Кучука.
23 июля 2021 года Карпин стал главным тренером сборной России. Он должен был совмещать работу в сборной с работой в "Ростове" до 31 декабря, но покинул ростовчан 2-го августа.
11 марта 2022 года Виктор Онопко присоединился к "Ростову". До этого он покинул ЦСКА 31 декабря 2020 года. В "армейском" клубе Онопко проработал 11 лет.
22 марта 2022 года Валерий Георгиевич вернулся в "Ростов". С ним он закончил чемпионат на 9-м месте, набрав 38 очков.
Карпин и Онопко продлили контракты с "Ростовом"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин продлил соглашение с клубом.
Фото: ФК "Ростов"