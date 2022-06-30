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Геркус – о возможном назначении в "Торпедо": есть ли предложения? Поступали, поступают

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о вероятности своего назначения в "Торпедо".
Фото: ТАСС
"Слухи про "Торпедо"? Я не хочу это комментировать. Хочу ли я вернуться к работе? Я работаю каждый день. Если будет предложение — рассмотрю. Есть ли у меня предложения? Поступали, поступают", - цитирует функционера "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что Геркус может войти в руководство "Торпедо" - команда по итогам минувшего сезона вышла в Российскую Премьер-лигу. В клубе подтвердили, что ведут переговоры с функционером.

"Торпедо" завершило сезон Футбольной национальной лиги на первой строчке в таблице.


Геркус Торпедо
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