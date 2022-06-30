Родригао объяснил, почему решил не приостанавливать контракт с "Сочи"

Защитник "Сочи" Родригао высказался, почему решил продолжить играть в клубе, несмотря на разрешение ФИФА приостановить контракт.

Фото: ТАСС





Ранее ФИФА объявила, что иностранные игроки в составе российских клубов смогут приостановить свои контракты до лета 2023 года.



Родригао стал игроком "Сочи" летом 2021 года. Он принял участие в 26-ти матчах команды в рамках Российской Премьер-лиги, забил 2 мяча и отдал голевую передачу. "Я комфортно чувствую себя в России и в "Сочи". Меня очень хорошо приняли, поэтому не хочу никуда уезжать. Пока семья не жалуется, что я живу в России, и эта ситуация не создаёт никому проблем, буду продолжать играть здесь", - цитирует Родригао " Чемпионат ".Ранее ФИФА объявила, что иностранные игроки в составе российских клубов смогут приостановить свои контракты до лета 2023 года.Родригао стал игроком "Сочи" летом 2021 года. Он принял участие в 26-ти матчах команды в рамках Российской Премьер-лиги, забил 2 мяча и отдал голевую передачу.