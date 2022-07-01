"Перейдет ли Урунов в "Химки"? Пока ничего не могу сказать на этот счет. Он был в расширенных списках команды, но больше сказать нечего. Ведем ли переговоры со "Спартаком"? Пока без комментариев", - приводит слова Терюшкова Sport24.
Остон Урунов в завершившемся выступал за "Уфу" на правах аренды из "Спартака". Срок соглашения между клубами истек по окончании сезона. Ранее сообщалось, что "Уфа" не будет выкупать полузащитника.
В прошедшем сезоне Урунов провел 16 матчей в РПЛ, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт полузащитника со "Спартаком" действует до 2025 года.
В "Химках" прокомментировали слухи о переходе Урунова
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков отреагировал на информацию, о том что клуб может подписать полузащитника "Спартака" Остона Урунова.
Фото: ФК "Уфа"