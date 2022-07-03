Суперкубок России пройдет 9 июля на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, который является домашним для одного из участников предстоящего поединка – "Зенита". В СМИ сообщалось, что москвичи могут бойкотировать поединок, но "Спартак" принял решение не отказываться от участия в этой игре.
По информации источника, организаторы этого матча планируют привлечь к участию в концертной программе народного артиста России Александра Розенбаума - он может выступить в перерыве или по окончании Суперкубка.
Также сообщается, что гимн России исполнит один из солистов Мариинского театра под аккомпанемент оркестра Валерия Гергиева.
Ранее РФС объявил о том, что матч за Суперкубок откроет выступление группировки "Ленинград" и певицы МакSим.
Источник: РБ Спорт
Розенбаум может выступить на матче за Суперкубок России "Зенит" - "Спартак"
Стали известны новые подробности шоу-программы на Суперкубок России-2022.
Фото: баскетбольный клуб "Зенит"