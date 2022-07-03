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СМИ: переговоры Дзюбы с турецкими клубами зашли в тупик. У Артема высокие запросы по зарплате

Экс-нападающий "Зенита" Артем Дзюба не может договориться о контракте с турецкими клубами.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, у Дзюбы очень высокие финансовые запросы после завершения выступления за" Зенит". Переговоры с турками пока зашли в тупик, пока стороны не договорились о соглашении.

Ранее сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны "Фенербахче" и "Галатасарая".

Артем Дзюба выступал за "Зенит" с 2015 года. В составе "Зенита" он стал четырехкратным чемпионом России. В нынешнем сезоне нападающий провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись 13-ю голами и десятью результативными передачами. Он закончил сезон вторым по системе гол+пас в РПЛ.

Источник: РИА Новости


Дзюба
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