"Правда ли, что "Зенит" обсудил с Нобоа возможное возвращение? Нет", - заявил функционер "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" контактировал с Нобоа – сообщалось, что питерцы обсуждали с игроком южан возможность возвращения в случае, если полузащитник Вендел решит покинуть сине-бело-голубых.
До этого сам 37-летний эквадорец заявил, что принял бы предложение о переходе в "Зенит", если бы оно поступило.
В "Зените" ответили на вопрос о договоренности по подписанию Нобоа в случае ухода Вендела
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев высказался о слухах относительно интереса питерцев к полузащитнику "Сочи" Кристиану Нобоа.
Фото: ФК "Зенит"