Матчи Скрыть

Сделать ставку

Бакаев: Джикия сказал, что мне не идет футболка "Зенита"? Мои друзья говорят обратное

Новичок "Зенита" Зелимхан Бакаев ответил бывшему партнеру по "Спартаку", который заявил что игроку не идет форма нового клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Что говорили одноклубники о моем возможном уходе? Кто-то не верил, кто-то был уверен, что предложат новый контракт. Допустим, Георгий Джикия был уверен на 100%, что предложат. Он сказал, что мне не идет футболка "Зенита"? У него такое мнение, но мои друзья говорят обратное. Кто его знает", - приводит слова Бакаева "Матч ТВ".

Зелимхан Бакаев является воспитанником "Спартака". Ранее он покинул клуб после окончания контракта. Сторона футболиста заявила, что не получила от руководства красно-белых предложения с новым соглашением.

После ухода из "Спартака" Бакаев в статусе свободного агента подписал контракт с "Зенитом" по схеме "3+1". Полузащитник дебютировал за новую команду на Кубке PARI Премьер, где отметился дебютным голом за сине-бело-голубых, забив в ворота "Сочи".

В прошедшем сезоне Бакаев провел 26 матчей за "Спартак" в РПЛ, в которых отметился шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.


Бакаев З Джикия Зенит Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится

Последние новости

Петржела: в УЕФА не дураки сидят, Россию скоро вернут в Европу
На матче за Суперкубок на "Газпром Арене" пиво продаваться не будет 1
"Челси" согласовал с "Манчестер Сити" трансфер Стерлинга за 45 млн фунтов плюс бонусы
Бакаев: Джикия сказал, что мне не идет футболка "Зенита"? Мои друзья говорят обратное 5
Карраскаль досрочно покинул тренировку ЦСКА с помощью врачей 2
"Добро пожаловать домой, Хвича!" В "Наполи" поприветствовали Кварацхелию, прибывшего в расположение клуба 1
В "Зените" отреагировали на информацию об интересе к Маркао из "Галатасарая"
Источник: бразильский "Коринтианс" рассчитывает на защитника "Динамо"
Источник: стало известно, сколько ЦСКА готов предложить "Парме" за Сиприена
"Ференцварош" Черчесова сыграл вничью с "Тоболом" в первом матче квалификации ЛЧ
Источник: офсайдных линий в следующем сезоне РПЛ не будет 6
Полузащитник Мендель остаётся в "Факеле" 1
Форвард "Аякса" Аллер перешел в дортмундскую "Боруссию"
Агент Бийола: ЦСКА должен решить, возвращаться ли Яке в Россию 1
"Атлетико" объявил о подписании Витселя
Агент Смольникова: клубы сами выходят на Игоря, предложений хватает
Источник: "Зенит" предложил 15 млн евро за защитника "Галатасарая" 4
Фанаты "Зенита" выпустили видео с пародией на Зарему перед матчем за Суперкубок 14
Луценко заявил, что в январе думал о завершении карьеры 1
"Матч ТВ" выступил с открытым письмом против проведения кубка РПЛ 15
"Пари НН" объявил о переходе экс-игрока "Леванте" Севикяна
Агент Мантуана рассказал, повлияет ли травма игрока на прибытие в Россию
Источник: ЦСКА ведет переговоры с полузащитником "Пармы"
Мовсисян: для меня неприемлемо, что армянин Захарян не играет за нашу сборную 5
Кассьерра назвал причины, по которым решил остаться в России 4
Источник: РФС через губернаторов лоббирует отказ клубов от поддержки Кубка РПЛ 2
Кассьерра: Родригао мотивирован и вдохновлен возможностью перейти в "Зенит" 1
В "Торпедо" назвали дурью новость о переговорах с Кокориным
"Футболу это не помешает". Валуев - о бойкоте болельщиков Fan ID 9
РФС назвал артистов, которые выступят на матче легенд "Зенита" и "Спартака"
Все новости
-