"Что говорили одноклубники о моем возможном уходе? Кто-то не верил, кто-то был уверен, что предложат новый контракт. Допустим, Георгий Джикия был уверен на 100%, что предложат. Он сказал, что мне не идет футболка "Зенита"? У него такое мнение, но мои друзья говорят обратное. Кто его знает", - приводит слова Бакаева "Матч ТВ".
Зелимхан Бакаев является воспитанником "Спартака". Ранее он покинул клуб после окончания контракта. Сторона футболиста заявила, что не получила от руководства красно-белых предложения с новым соглашением.
После ухода из "Спартака" Бакаев в статусе свободного агента подписал контракт с "Зенитом" по схеме "3+1". Полузащитник дебютировал за новую команду на Кубке PARI Премьер, где отметился дебютным голом за сине-бело-голубых, забив в ворота "Сочи".
В прошедшем сезоне Бакаев провел 26 матчей за "Спартак" в РПЛ, в которых отметился шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.
Бакаев: Джикия сказал, что мне не идет футболка "Зенита"? Мои друзья говорят обратное
Новичок "Зенита" Зелимхан Бакаев ответил бывшему партнеру по "Спартаку", который заявил что игроку не идет форма нового клуба.
Фото: ФК "Зенит"